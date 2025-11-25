Adnkronos News

Maria De Filippi a Belve, svelata l’identità segreta: “Mi faccio chiamare Cattivik”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Maria De Filippi e il suo ‘alter ego’ segreto a Belve. La conduttrice televisiva è tornata nello studio di Rai 2 per un nuovo faccia a faccia con l’amica Francesca Fagnani, cogliendo l’occasione per svelare un hobby finora tenuto nascosto.  

Factory della Comunicazione

De Filippi è arrivata in studio con il suo tablet con cui ha ammesso di passarci intere notti a giocare a burraco online, ovviamente sotto falsa identità. “Mi faccio chiamare ‘Cattivik’ e sono capace di giocare anche per due ore di fila, soprattutto la notte”, ha raccontato con ironia facendo riferimento al nickname ispirato dal personaggio dei fumetti ideato da Bonvi nel 1965 e disegnato da Silver. 

Un siparietto simpatico che ha coinvolto anche la padrona di casa, Fagnani, che si è avvicinata a De Filippi e al suo tablet per interagire con gli “amici virtuali”. Maria De Filippi in perfetto stile ‘Mr Robot’ gioca senza rivelare la sua vera identità. A quel punto Fagnani ha provocato la conduttrice: “Scrivigli che sei Maria De Filippi”. La conduttrice l’ha fatto. La risposta dall’altra parte? Gelida: “Si, e io so il papà”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Bodo-Juve 2-3, Spalletti ‘sfida’ il gelo per esultare al gol di David

Adnkronos News

Belen e l’intervista ‘rallentata’: “Avevo preso dei calmanti,…

Adnkronos News

Freddo e venti gelidi fino a venerdì, ma dal fine settimana cambia tutto

Adnkronos News

Corona e la querela di De Laurentiis: “Sfidiamoci a duello”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.