Lorenzo ed Adani presenti a “Viva El Tour” al PalaPartenope. Inizia con monologo per DIEGO

By Giuseppe Sacco
0

“Viva El Tour” parte da Napoli, al PalaPartenope è cominciato il viaggio di Lele AdaniAntonio Cassano e Nicola Ventola nei teatri e nei palazzetti d’Italia. La serata non poteva che iniziare con un monologo di Adani dedicato a Diego Armando Maradona alla vigilia del 25 novembre, giorno in cui, cinque anni, fa D10S lasciava questa terra.

L’ex capitano del Napoli ha parlato della sua recente esperienza in Canada: «Io e la mia famiglia siamo stati bene, ma dal punto di vista calcistico non è andata benissimo». E poi uno sguardo al futuro: «Voglio riconquistare la Nazionale, presto tornerò a giocare e voglio farlo in Italia».

E poi, in conclusione, dopo aver discusso di tanti temi, dall’andamento della Serie A fino al paragone tra Messi e Maradona, Cassano e compagni hanno dedicato un ampio spazio ai fan. Domande aperte e palloni regalati al pubblico con tanto di firma. Una serata all’insegna del “futbol” e del divertimento.

 

Fonte: Il Mattino

