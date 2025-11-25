NewsCalcio

Insigne: ”Critiche a Conte inutili”

Le parole del numero 24

By Lorenzo Capobianco
Nel corso del suo intervento a Viva el Futbol, Lorenzo Insigne, ex bandiera del Napoli si è espresso sulla situazione Conte:

“Il mister l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Non li fa mollare un centimetro, penso che ci siano un po’ di polemiche inutili perché il Napoli ha 25 punti, la Roma 27. Loro stanno bene, oppure il Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere sui giornali che il Napoli sta facendo male. Penso che il Napoli sta facendo benissimo. Il campionato è lungo, penso che alla fine dirà la sua”, le parole di Insigne a ‘Viva el Futbol’.

