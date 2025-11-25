Adnkronos News

Imperia, operaio morto schiacciato da rimorchio

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Lucinasco, nell’entroterra imperiese. Un uomo di 56 anni è deceduto intorno alle 11 schiacciato da un rimorchio sulla strada provinciale 30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità hanno aperto un’indagine per stabilire eventuali responsabilità e chiarire le circostanze dell’infortunio. 

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Il Pagliaio di Boldini nelle collezioni del Palazzo dei Vescovi a Pistoia

Adnkronos News

Famiglia giovane medico ucciso: “Assoluzioni una vergogna”

Adnkronos News

Eterno Cristiano Ronaldo: a 40 anni ‘replica’ in Arabia il gol in…

Adnkronos News

Ultima tappa a Roma per vodcast ‘Mille Storie’ su pazienti con sclerosi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.