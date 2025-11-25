Il Mattino- No ci sono piani B: queste le scelte di Conte

Il Mattino è sicuro: il Napoli non ha piani B. Contro il Qarabag, Antonio Conte si affiderà alla stessa squadra che ha battuto con merito l’Atalanta.

“Il piano B non è previsto. Contro il Qarabag Conte mette in campo la stessa formazione che ha vinto con l’Atalanta. Voleva verificare le condizioni di Lang e Gutierrez ma visto che hanno detto che stanno bene, ecco che sono confermati. Per l’olandesino volante è il test europeo. E così si va verso la seconda esclusione di soldatino Politano. Che con il vestitino tattico disegnato in queste ore per fronteggiare l’emergenza a centrocampo, è quello che pare pagare dazio.