Il Mattino- No ci sono piani B: queste le scelte di Conte

By Giovanni Esposito
Il Mattino è sicuro: il Napoli non ha piani B. Contro il Qarabag, Antonio Conte si affiderà alla stessa squadra che ha battuto con merito l’Atalanta.

“Il piano B non è previsto. Contro il Qarabag Conte mette in campo la stessa formazione che ha vinto con l’Atalanta. Voleva verificare le condizioni di Lang e Gutierrez ma visto che hanno detto che stanno bene, ecco che sono confermati. Per l’olandesino volante è il test europeo. E così si va verso la seconda esclusione di soldatino Politano. Che con il vestitino tattico disegnato in queste ore per fronteggiare l’emergenza a centrocampo, è quello che pare pagare dazio.

Sarà così? Un po’ stanco lo è da tempo, non proprio brillantissimo. Quindi non sarebbe una scelta così sorprendente anche perché domenica c’è la Roma. D’altronde cambiare adesso, con il 3-4-2-1 e con Neres e Lang in armoniosa simbiosi, sarebbe un mezzo delitto. Notte di coppe e anche di freddo e pioggia: c’è allerta meteo ma nessun rischio che la partita non si giochi. Ma la gente, con questi tempo da lupi, preferisce il salotto di casa: dunque, non sorprenda il dato degli spettatori presenti che sarà di poco superiore ai 40mila tifosi. Nel Fort Knox d’Europa, nell’unico stadio imbattuto nel 2025, si va, quindi, verso il record negativo di presenze dell’era Antonio Conte.”
