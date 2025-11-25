Adnkronos News

Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l’identificazione

By Adnkronos
(Adnkronos) – Hamas e la Jihad islamica hanno consegnato il corpo di un ostaggio a Israele. Secondo la Jihad, il corpo è stato ritrovato ieri a Nuseirat, nel centro di Gaza. I militari delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza hanno ricevuto il feretro consegnato alla Croce Rossa nella parte centrale della Striscia di Gaza. Se l’identità dell’ostaggio verrà confermata una volta riportata la salma in Israele, Hamas dovrebbe riconsegnare ancora i corpi di due ostaggi.  

L’Idf ispezionerà il feretro prima di avvolgerlo nella bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia officiata da un rabbino militare. La salma verrà quindi trasportata all’istituto di medicina legale Abu Kabir a Tel Aviv per l’identificazione.  

internazionale/esteri

