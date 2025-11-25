Fuori ora il settimo episodio di OiR – Oltre il Risultato
Correte ad ascoltarlo!
È online il quinto episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music oggi, 25 Novembre 2025 a partire dalle ore 9.
Di cosa parliamo:
- Da cosa deve ripartire l’Atalanta di Palladino
- Le situazioni di Fiorentina e Verona;
- I protagonisti di Cagliari 3-3 Genoa.
Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando su uno dei seguenti link:
Spotify: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA
Apple Podcast:
Amazon Music:
https://music.amazon.it/podcasts/dbc56d71-6aef-44bf-bd7c-06aa4868010d/oltre-il-risultato?ref=dm_sh_fZkBpoV802JyZsK7AF0FJYPdc
Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia oggi Martedì 25 Novembre alle 13:00 e alle 20:00.
Non perdetelo!