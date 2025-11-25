Fabbroni: ”Importante dare continuità dopo l’Atalanta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Infortuni? Una volta si portavano le auto a benedire a Pompei. Forse bisognerebbe portarci anche il Napoli. La sequenza ormai è infinita, anche se questo di Gutierrez sembra essere di natura diversa. È un giocatore molto importante in questo momento, perché è uno che spinge. Qarabag e Roma sono due partite importanti, secondo me sullo stesso piano. Il Napoli deve confermare un’eventuale ripresa e dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta. Champions e campionato sono due competizioni diverse. In Champions la classifica non è buona, mentre in campionato si. Io non credo che questa sarà la classifica finale della Serie A. La Roma sta lì anche senza centravanti e grazie a un portiere che la tiene a galla. La classifica è corta. Lucca? Partirà Hojlund titolare: è carico e deve cercare di ritrovare il gol, che gli manca da un po’. Sabato sera De Laurentiis ha scritto poche cose ma ben ponderate. Penso che il presidente non voglia più sentire voci di addio di Conte a stagione in corsa, e in tal senso la risposta dell’allenatore potrebbe aver chiuso il cerchio”

