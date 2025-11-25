Di Lorenzo: “Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto e siamo contenti”

Arrivano le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo nel post partita di Napoli-Qarabag 2-0, ecco le sue parole:

Partita complicata, ma ne siete venuti fuori: segnali importanti.

“C’era da dare segnali, soprattutto a noi stessi. Sono state settimane complicate, ma abbiamo dato due risposte importanti. Ci tenevamo a tornare alla vittoria in Champions, per fare punti e perché oggi era l’anniversario della morte di Maradona. Bella serata, siamo contenti”.

E’ cambiato qualcosa: cosa vi siete detti dopo il ritorno di Conte?

“In questi giorni si percepiva già un aria diversa e poi lo si vede in campo. Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci perché nelle ultime settimane non siamo stati nel nostro livello migliore. Se alla base non c’è un gruppo unito, poi non ne esci dai momenti difficili”.

Con Conte vi siete venuti incontro?

“Quando uno si viene incontro, le parti sono distanti e non è mai stato così. Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto e siamo contenti”.