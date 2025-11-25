NewsCalcioNapoli

De Giuseppe: “Conte unisce il Napoli, Lukaku leader silenzioso del gruppo”

Queste le parole del giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe

By Guido Russo
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe.
Queste le sue parole:
“Mi ha colpito sabato vedere i giocatori del Napoli che spronavano a vicenda. Si facevano i complimenti e si incitavano, e che mi è era sembrata si fosse un po’ persa nelle ultime giornate. Potevamo aspettarci un Conte più freddo dopo quello che è accaduto, e invece non è stato così. Infine Lukaku mi ha colpito per come si è messo a bordo campo a incitare i compagni. Elmas lo ascoltava e faceva quello che diceva l’attaccante. Si percepisce molto l’importanza di Lukaku in questo gruppo. Io credo che i calciatori ascoltino Conte a Castel Volturno e non quello che dice con i giornalisti. Forse c’è stato un rischio di destabilizzazione, ma io credo che questo non sia accaduto. La gestione Conte ha reso molto bene, non solo dopo il Bologna ma nell’arco di queste due settimane. Il Napoli per arrivare bene allo scontro diretto contro la Roma deve vincere questa sera in Champions. Ci sono poche riflessioni da fare”.

