Dal Murale allo stadio di Fuorigrotta, tutte le iniziative nel ricordo di Diego

Sono passati cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona, dal quel maledetto giorno che ha portato via non solo il calciatore più grande di tutti i tempi, ma una parte dell’anima di Napoli. Il Corriere dello Sport scrive: “Cinque anni fa l’addio a Diego Armando Maradona nel quartiere di San Andres, Tigre, a pochi passi da Buenos Aires. Aveva sessant’anni. Quella di oggi è una data che per la città di Napoli così come per l’Argentina rimarrà eterna. Tante le iniziative in programma, aspettando la partita contro il Qarabag con l’eventuale vittoria che Conte e i giocatori vorranno dedicare al Diez nel teatro che porta il suo nome e con la sua statua divenuta simbolo nel cuore dello stadio. Proprio al Maradona, stasera, si vivrà un’atmosfera particolarissima. Silenzi e momenti di commozione dentro e fuori. Nel primo pomeriggio, invece, a Largo Maradona – tempo permettendo – ci sarà una fiaccolata speciale con fumogeni, sciarpe e luci per rendere omaggio al Pibe de Oro. Uno dei luoghi simbolo con tanti residenti, tifosi ma anche turisti per cui è divenuto punto del proprio itinerario. Lo sarà di più soprattutto oggi con i tanti momenti di condivisione organizzati per ritrovarsi tutti insieme. Ma non mancheranno altri eventi e momenti simbolici sempre ai Quartieri Spagnoli e in ogni angolo della città, anche a Fuorigrotta prima della partita oltre che sui social, ovunque sia possibile dedicare un pensiero al campione argentino scomparso nel 2020. Insomma, quella di oggi sarà una lunga attesa aspettando Napoli-Qarabag nel giorno di Diego. A casa di Diego”.

Factory della Comunicazione