Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Lobo!

Compleanno in casa azzurra. Stanislav Lobotka compie 31 anni.

Il centrocampista del Napoli è nato il 25 novembre 1994 a Trencin (Slovacchia).

Lobotka è alla settima stagione al Napoli contando 210 presenze. Il suo esordio il 21 gennaio 2020 nel match di Coppa Italia vinto 1-0 sulla Lazio. Ha segnato la prima rete in azzurro il 15 maggio 2022 in Napoli-Genoa 3-0. Lobotka ha contribuito alla conquista del terzo e del quarto scudetto. (Fonte SSCN)

Tanti auguri a Lobotka dal direttore e dalla redazione de Ilnapolionline.com

 

