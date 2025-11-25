XCalcioNews

Champions – Napoli/Qarabag: i due allenatori la pensano così. Le formazioni

By Giuseppe Sacco
Conte dovrebbe confermare in blocco o quasi la formazione che ha vinto con l’Atalanta, rimandando a domani ogni discorso relativo alla sfida in campionato di domenica con la Roma all’Olimpico: è troppo importante battere il Qarabag per il futuro in Champions ed evidentemente contro la Dea il tecnico ha colto aspetti interessanti e funzionali. Le scelte: Milinkovic-Savic in porta; Beukema, Rrahmani e Buongiorno nel tris di centrali; Di Lorenzo a destra e uno tra Gutierrez e Olivera a sinistra; Lobotka e McTominay a centrocampo; Neres e Lang alle spalle di Hojlund. La squadra, dopo aver trascorso la notte a casa come ormai abitudine sin dalla vigilia dell’Inter, si ritroverà a Castel Volturno stamattina per l’attivazione. E l’ultimo corridoio verso la Champions.

La due possibili formazioni 

 

 

