Champions League – Napoli-Qarabag, Conte conferma il 3-4-2-1

Il Napoli affronterà stasera al Maradona il Qarabag per la Champions League, e dopo la vittoria con l’Atalanta, l’obiettivo sarà ancora una vittoria indispensabile. Il Corriere dello Sport scrive: “Sotto il profilo della formazione, Conte conferma il 3-4-2-1: «È una svolta nata dall’emergenza a centrocampo: l’allenatore può controllare e indirizzare il lavoro e la preparazione tattica, non i giocatori che puoi avere a disposizione. È dall’inizio che facciamo di necessità, virtù. Mi auguro che cominci a girare un po’…». Con l’Atalanta sono arrivate risposte importanti da calciatori meno utilizzati come Lang: «Noa è uno dei nuovi, mentre Neres non lo scopriamo ora: un anno fa è già stato decisivo in tante partite. Bisogna sfruttare questo tipo di situazione per cercare di migliorare e coinvolgere tutti sempre di più. Sì, tutti devono crescere ed essere ancora più coinvolti di quanto non lo siano già»”.

