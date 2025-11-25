NewsCalcioRassegna Stampa

Champions League – Napoli-Qarabag, Conte conferma il 3-4-2-1

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà stasera al Maradona il Qarabag per la Champions League, e dopo la vittoria con l’Atalanta, l’obiettivo sarà ancora una vittoria indispensabile. Il Corriere dello Sport scrive: “Sotto il profilo della formazione, Conte conferma il 3-4-2-1: «È una svolta nata dall’emergenza a centrocampo: l’allenatore può controllare e indirizzare il lavoro e la preparazione tattica, non i giocatori che puoi avere a disposizione. È dall’inizio che facciamo di necessità, virtù. Mi auguro che cominci a girare un po’…». Con l’Atalanta sono arrivate risposte importanti da calciatori meno utilizzati come Lang: «Noa è uno dei nuovi, mentre Neres non lo scopriamo ora: un anno fa è già stato decisivo in tante partite. Bisogna sfruttare questo tipo di situazione per cercare di migliorare e coinvolgere tutti sempre di più. Sì, tutti devono crescere ed essere ancora più coinvolti di quanto non lo siano già»”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, dopo l’Atalanta bisognerà confermarsi col Qarabag

News

Puzone, ex Napoli e amico di Maradona: “Diego è stato come un fratello”.

News

Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Lobo!

News

Riascolta (24/11/25) – Radio Ibr Scampia nel programma “CALCIO…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.