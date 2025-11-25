Champions League – Juventus un lampo nelle neve: Bodo ko 3-2 nel finale!

La Juventus scioglie il ghiaccio! Vittoria importantissima per i bianconeri che vincono 3-2 in Norvegia contro il Bodo Glimt nella 5ª giornata di Champions League. Partita bella e pazza nella neve dell’Aspmyra Stadion. Padroni di casa avanti con Blomberg al 27′ min, nella ripresa la Juve pareggia con Openda al 48′ min e completa la rimonta con Yildiz 11 minuti dopo. Il Bodo la ripareggia con Fet su rigore all’87’ min ma al 91′ min David trova il gol, che regala la prima e pesantissima vittoria stagionale in Champions League per la squadra di Spalletti. Juventus che sale al 21° posto in zona playoff a 6 punti

Factory della Comunicazione