CdS Campania – “VINCIAMO PER DIEGO”. Battere il Qarabag per blindare i playoff 

By Giuseppe Sacco
Conte lancia l’assalto alla Champions nel giorno del quinto anniversario della morte di Maradona

 

 

 

Il Napoli è costretto a battere il Qarabag per blindare i playoff 

 

Caro Diego. Il 25 novembre non sarà mai una data come le altre per Napoli, l’Argentina tutta e per il calcio: un giorno come questo del 2020, anno disgrazia e pandemia, Diego Armando Maradona diceva adios cambiando per sempre la storia di una città, di un Paese e di uno sport. Era un mercoledì, mentre oggi è martedì: «Sappiamo tutti cosa ha rappresentato e cosa rappresenta Maradona per Napoli, sarebbe bello se riuscissimo a dedicare a lui una vittoria, qualcosa d’importante, in occasione del quinto anniversario». Antonio Conte, uno che ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce il 5 novembre 1989 al fu San Paolo, dopo aver marcato proprio Diego, quasi sussurra il suo desiderio. Un inchino alla storia e un altro al futuro: la sfida contro il Qarabag, la quinta della fase campionato di Champions in programma oggi alle 21 a Fuorigrotta, è decisiva. Praticamente da dentro o fuori in ottica qualificazione: il Napoli, dopo quattro turni, ha 4 punti ed è 24° in classifica, ancora per un pelo dentro il playoff, e nelle ultime tre giornate dovrà affrontare il Benfica di Mourinho e il Copenaghen in trasferta, e il Chelsea in casa; il Qarabag, invece, è 15° con 7 punti e chiuderà con Ajax, Eintracht e Liverpool. Vincere e agganciare gli azeri in classifica, tra l’altro titolari di una miglior differenza reti (+1 contro -5), è un obbligo.

 

Fonte: CdS

