Belve, oggi la quarta puntata: dall’omaggio a Ornella Vanoni alla sorpresa De Filippi

(Adnkronos) – Torna stasera, in prima serata, Francesca Fagnani e il suo ‘Belve’. La trasmissione si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni; poi ampio spazio ai concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ tra gli ospiti e una sorpresa speciale con Maria De Filippi. 

Gli ospiti di oggi sono Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 

Filippo Magnini senza filtri a Belve parla anche della sua relazione con Federica Pellegrini, a cui è stato legato dal 2011 al 2017. “È stato un amore importante?”. “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, confessa l’ex nuotatore. E sul caso doping: “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile” ma “ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”. 

L’appuntamento è alle 21.25 su Rai2 e on demand su RaiPlay. 

