Bellucci: “Qarabag pericoloso, Andrade talento da Italia. Conte ha già superato i problemi”

StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Claudio Bellucci, ex calciatore del Napoli ed ex vice allenatore dell’Azerbaigian.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Alcuni calciatori del Qarabag li convocavamo anche in Nazionale e sono forti. Il Qarabag è una grande società e sta facendo un grande percorso in Champions. Bisogna stare attenti perché hanno giocatori importanti a livello internazionale, c’è Andrade che è molto simile a Douglas Costa. Giocano con spensieratezza e hanno un tecnico che rappresenta l’istituzione. In Italia porterei Andrade, ma come nazionalità azera mi piace molto Bayramov che ha inserimento, gamba ed è fisicamente strutturato.

Se capita un problema nello spogliatoio di Pisa o Cremonese fa meno risonanza rispetto a Napoli, ma i confronti – soprattutto con un tecnico come Conte – ci saranno sempre. Lo dice stesso lui che quando le cose vanno male bisogna parlarne. Ha talmente tanta personalità Conte che non fa passare nulla e nel primo tempo contro l’Atalanta ha dimostrato di aver superato i problemi.

Il doppio impegno? Non è facile anche dal punto di vista psicologico. Stasera il Napoli ha una gara da dentro o fuori e non può permettersi neanche un turn over. Se parti come con l’Atalanta diventa una gara in discesa. Credo che Conte li avrà caricati tantissimo.

Ternana? Stiamo lavorando bene, stiamo risalendo la classifica, giochiamo bene e facciamo tanti gol.”