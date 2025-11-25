Al Maradona i ragazzi del Rione Sanità: iniziativa congiunta Napoli–Fiamme Oro–Fin

Il Napoli ha accolto al Maradona un gruppo di giovani sportivi del Rione Sanità in occasione della gara contro l’Atalanta. L’iniziativa, promossa dalla Federnuoto Campania insieme alle Fiamme Oro e resa possibile grazie ai biglietti messi a disposizione dal club azzurro, ha coinvolto i ragazzi del centro «Cristallini 73», struttura gestita dalla Polizia di Stato e punto di riferimento per le attività sportive del quartiere.

L’idea, proposta dal consigliere Fin Campania Amedeo Acquaviva Coppola e sostenuta dal presidente Giancarlo Bracale, ha preso forma grazie al supporto del consigliere nazionale Luca Piscopo e al coordinamento della Fondazione di Comunità San Gennaro, attiva nel territorio dal 2014. I giovani atleti, tutti tesserati Fiamme Oro e accompagnati dagli educatori della Fondazione, hanno vissuto un pomeriggio speciale sugli spalti del Maradona.

«È un progetto che speriamo di ripetere – ha spiegato Acquaviva Coppola – reso possibile dalla disponibilità e dall’attenzione del Calcio Napoli verso il nostro territorio».

