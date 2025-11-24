Usa-Ucraina, dichiarazione congiunta: “Accordo di pace deve rispettare sovranità Kiev”

(Adnkronos) – Usa e Ucraina “hanno messo a punto un quadro di pace aggiornato e perfezionato”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro di ieri tra rappresentanti di Stati Uniti e Ucraina a Ginevra “per colloqui sulla proposta di pace Usa”, che sono stati “costruttivi, mirati e rispettosi, sottolineando l’impegno condiviso ad arrivare a una pace giusta e duratura”, con la determinazione a proseguire i contatti. “Entrambe le parti hanno concordato che le consultazioni sono state molto produttive – si legge – Dai colloqui sono emersi progressi significativi verso un allineamento delle posizioni, individuando prossimi passi chiari. Hanno riaffermato che qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità dell’Ucraina e garantire una pace giusta e sostenibile”.

La delegazione ucraina “ha ribadito la sua gratitudine per l’impegno determinato degli Stati Uniti e di Donald Trump, per i loro sforzi incessanti volti a porre fine alla guerra e alla perdita di vite umane”. Ucraina e Stati Uniti “hanno concordato di proseguire nei prossimi giorni un lavoro intenso su proposte congiunte” e “resteranno in stretto contatto con i partner europei”. “Le decisioni finali”, viene sottolineato, saranno dei “presidenti di Ucraina e Stati Uniti”, con il riaffermato impegno a “continuare a lavorare insieme per una pace che garantisca sicurezza, stabilità e ricostruzione dell’Ucraina”.

E’ di almeno quattro morti e 17 feriti il nuovo bilancio delle vittime dell’attacco russo che ieri sera ha colpito Kharkiv. Lo denunciano le autorità locali, come riporta The Kyiv Independent. Fra i feriti vi sono due bambini di 11 e 12 anni, ha denunciato il governatore Oleh Syniehubov.

