Adnkronos News

Usa-Ucraina, dichiarazione congiunta: “Accordo di pace deve rispettare sovranità Kiev”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Usa e Ucraina “hanno messo a punto un quadro di pace aggiornato e perfezionato”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro di ieri tra rappresentanti di Stati Uniti e Ucraina a Ginevra “per colloqui sulla proposta di pace Usa”, che sono stati “costruttivi, mirati e rispettosi, sottolineando l’impegno condiviso ad arrivare a una pace giusta e duratura”, con la determinazione a proseguire i contatti. “Entrambe le parti hanno concordato che le consultazioni sono state molto produttive – si legge – Dai colloqui sono emersi progressi significativi verso un allineamento delle posizioni, individuando prossimi passi chiari. Hanno riaffermato che qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità dell’Ucraina e garantire una pace giusta e sostenibile”. 

Factory della Comunicazione

La delegazione ucraina “ha ribadito la sua gratitudine per l’impegno determinato degli Stati Uniti e di Donald Trump, per i loro sforzi incessanti volti a porre fine alla guerra e alla perdita di vite umane”. Ucraina e Stati Uniti “hanno concordato di proseguire nei prossimi giorni un lavoro intenso su proposte congiunte” e “resteranno in stretto contatto con i partner europei”. “Le decisioni finali”, viene sottolineato, saranno dei “presidenti di Ucraina e Stati Uniti”, con il riaffermato impegno a “continuare a lavorare insieme per una pace che garantisca sicurezza, stabilità e ricostruzione dell’Ucraina”. 

 

E’ di almeno quattro morti e 17 feriti il nuovo bilancio delle vittime dell’attacco russo che ieri sera ha colpito Kharkiv. Lo denunciano le autorità locali, come riporta The Kyiv Independent. Fra i feriti vi sono due bambini di 11 e 12 anni, ha denunciato il governatore Oleh Syniehubov. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

A pancia in su o girato su un lato? La miglior posizione per dormire

Adnkronos News

Ornella Vanoni, oggi il funerale nella sua Milano

Adnkronos News

Cibo per gli occhi, dieta mediterranea alleata della vista

Adnkronos News

Ucraina-Usa, “progressi” su piano Trump. Europa prepara controproposta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.