Adnkronos News

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Como batte 5-1 il Torino nel primo dei due posticipi di oggi, lunedì 24 novembre, della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per gli ospiti doppietta di Addai, al 36′ e al 52′ e gol di Ramon al 72′, Nico Paz al 78′ e Baturina all’86’, per i padroni di casa rete del momentaneo pareggio di Vlasic su rigore al 47′ del primo tempo. In classifica i lariani salgono al sesto posto con 21 punti scavalcando la Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 14 in undicesima posizione insieme alla Cremonese.  

Factory della Comunicazione

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore

Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

Adnkronos News

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

Adnkronos News

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.