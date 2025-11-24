Adnkronos News

Sinner, vacanze alle Maldive e selfie con… Zverev

By Adnkronos
(Adnkronos) – Stagione finita per Jannik Sinner, che dopo aver visto il trionfo dell’Italia in Coppa Davis è partito per le vacanze. Per il fuoriclasse azzurro, una settimana di relax alle Maldive. Jannik è partito ieri alla volta delle Maldive e sul volo ha incontrato uno dei grandi avversari dell’ultima stagione, Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del ranking Atp, è partito con lo stesso aereo dell’azzurro. La testimonianza è stata affidata ai social: “Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?” ha scritto il tedesco in una storia su Instagram, pubblicando un selfie con il numero 2. Un curioso finale di stagione per loro, che quest’anno si sono affrontati 4 volte in campo. Dalla prima (la finale degli Australian Open) all’ultima (la sfida alle Atp Finals di Torino) il vincitore è stato sempre Jannik.  

