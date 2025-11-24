Serie A: Torino-Como 1-5, dominio della squadra di Fabregas

Il Como di Fabregas vince in maniera splendida sul campo del Torino di Baroni, che non perdeva da sei partite, con un risultato di 1-5. Nel primo tempo i lombardi erano andati in vantaggio con il gol di Addai, ma il Torino è riuscito a pareggiare a fine primo tempo grazie al rigore trasformato da Vlasic.

Factory della Comunicazione

Nel secondo tempo il Como è sceso in campo con un’altra mentalità e, attraverso lanci in profondità e verticalizzazioni, ha prima trovato il 2-1 con Addai, che ha firmato la sua doppietta personale, e poi il 3-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un bellissimo cross di Perrone e la conclusione di testa di Ramon. Gli ultimi due gol sono stati realizzati dal solito Nico Paz e, nel finale, da Baturina.

Per i granata di Baroni, che quest’anno avevano fermato squadre importanti come Napoli, Roma, Lazio e Juventus, è arrivata una pesante sconfitta in casa contro una delle squadre che attualmente esprime il miglior calcio in Serie A, un risultato che però non giustifica i cinque gol subiti. Con questa vittoria, la squadra di Fabregas vola al sesto posto in classifica, superando la Juventus di Spalletti, e si conferma la vera mina vagante di questo campionato.

Il tabellino:

Marcatori: pt 36′ Addai, pt 47′ Vlasic, st 7′ Addai, st 26′ Ramon, st 31′ Paz, st 41′ Batturina

Ammoniti: pt 21′ Smolcic

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen (st 16′ Nkounkou), Asllani, Casadei (st 21′ Anjorin), Vlasic (st 31′ Gineitis), Lazaro; Ngonge (st 21′ Aboukhlal), Zapata (st 31′ Njie). A disp. Israel, Popa, Coco, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (st 12′ Vojvoda), Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone (st 39′ Posh), Da Cunha; Addai, Paz (st 39′ Batturina), Rodriguez (st 30′ Kempf); Morata (st 30′ Douvikas). A disp. Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Moro-Galimberti. IV Uomo: Manganiello. Var: Prontera. Avar: Paterna