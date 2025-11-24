Serie A- Il Como espugna l’Olimpico Grande Torino

Una serata da dimenticare per il Torino, una da ricordare per il Como. La squadra lariana sbanca l’Olimpico Grande Torino con un clamoroso 1-5, imponendosi con una superiorità quasi inattesa ma assolutamente meritata. La gara, disputata oggi 24 novembre 2025 alle 18:30, ha raccontato due realtà opposte: un Torino spento, fragile e disordinato, e un Como brillante, cinico e pieno di coraggio.

Factory della Comunicazione

Il match si è acceso fin da subito con il Como padrone del gioco. Pressing alto, ritmi elevati e idee chiarissime: i lariani hanno trovato il vantaggio con un’azione ben costruita e rifinita al centro dell’area. Il Torino ha provato a reagire, ma ogni tentativo si è frantumato contro la compattezza avversaria.

Al 36′ arriva il primo gol del Como firmato da Jayden Addai su assist di Jesus Rodriguez. Al 45’+2 arriva il pareggio dei granata, segna Nikola Vlasic su calcio di rigore. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa, al 52′, firma la sua doppietta Jayden Addai, riportando il Como in vantaggio, da qui inizia l’ascesa della squadra lariana. Al 71′ arriva il gol di Jacobo Ramon e al 76′ quello dell’argentino Nico Paz. Il Torino soffre ma prova a reagire, all’86’ arriva l’ultimo gol del Como firmato da Martin Baturina, primo gol in Serie A.

Il 1-5 finale pesa come un macigno sul Torino, uscito tra fischi e incredulità: la difesa in completa balia degli avversari, il centrocampo incapace di reggere il ritmo e l’attacco isolato. Una disfatta totale.

Per il Como, al contrario, è una giornata storica: una vittoria larga, scintillante, che manda un segnale forte al campionato. Tre punti d’oro, ma soprattutto la sensazione di aver imboccato un percorso tecnico chiaro e ambizioso.