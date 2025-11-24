Sabatini: “Peccato non averli considerati prima”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Pressing’, trasmissione in onda sui canali Mediaset. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

Factory della Comunicazione

“Credo che il momento di crisi in casa Napoli sia passato. Neres e Lang, se interpretati come risorse, fanno bene e sabato si è visto, a prescindere dalla stanchezza di Politano che ha riposato. E’ un rimpianto non averli utilizzati fin qui.

Cambio modulo? La difesa a tre è una soluzione molto credibile per il Napoli e per Conte. Metti dentro Beukema, con quello che è costato, quindi sembra una soluzione buona”.