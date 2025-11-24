Qarabag e Roma, per il Napoli sarà importante dosare bene le energie

Dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta, il Napoli affronterà domani il Qarabag per la Champions League e domenica prossima la Roma all’Olimpico. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli è andato in campo ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno, a poche ore dalla sfida con l’Atalanta e a due giorni dall’incrocio con il Qarabag. Torna la Champions e per grandi linee dovrebbe tornare la formazione che ha battuto la Dea: difficile immaginare un turnover ampio, ma anche dosare le energie psicofisiche in vista della prossima di campionato, in agenda domenica contro la Roma all’Olimpico. Mica un avversario qualsiasi. A suo tempo. Gli azeri, e dunque la coppa, sono l’unico pensiero consentito: in generale e per ovvie necessità di classifica”.

Factory della Comunicazione