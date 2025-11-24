NewsCalcioRassegna Stampa

Qarabag e Roma, per il Napoli sarà importante dosare bene le energie

By Emilia Verde
0

Dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta, il Napoli affronterà domani il Qarabag per la Champions League e domenica prossima la Roma all’Olimpico. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli è andato in campo ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno, a poche ore dalla sfida con l’Atalanta e a due giorni dall’incrocio con il Qarabag. Torna la Champions e per grandi linee dovrebbe tornare la formazione che ha battuto la Dea: difficile immaginare un turnover ampio, ma anche dosare le energie psicofisiche in vista della prossima di campionato, in agenda domenica contro la Roma all’Olimpico. Mica un avversario qualsiasi. A suo tempo. Gli azeri, e dunque la coppa, sono l’unico pensiero consentito: in generale e per ovvie necessità di classifica”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Il Napoli deve vincere contro il Qarabag, anche domani nel ricordo di…

News

Gianni De Biasi a Il Mattino: “Il Qarabag ha due squadre, e in campionato è…

News

Champions League – Napoli-Qarabag, le possibili scelte di Conte

News

Questa sera a Radio Ibr Scampia nel programma “CALCIO SPRINT” il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.