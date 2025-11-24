Adnkronos News

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Terremoto all’Olimpia Milano: il coach Ettore Messina si è dimesso e la squadra è stata affidata a Peppe Poeta. A dare l’annuncio ufficiale il club meneghino con una nota sul proprio sito web. Messina lascia dopo la sconfitta sul campo di Trieste, con l’Olimpia ottava in classifica a 10 punti, a -6 dalla vetta. In Eurolega, Milano è undicesima con 6 vittorie e 6 sconfitte. 

Factory della Comunicazione

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore. Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni”, rende noto la società.  

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021 -dice Dell’Orco-. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

Adnkronos News

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

Adnkronos News

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.