Napoli-Qarabag nel segno di Diego

La sfida interna contro il Qarabag sarà nel ricordo di Diego Armando Maradona. Domani, 25 novembre, infatti, cade il quinto anniversario della sua prematura scomparsa.
Prima della partita nello stadio a lui intitolato, El Pelusa sarà ricordato con una serie di eventi, tra cui una fiaccolata nel primo pomeriggio davanti al Murale di Largo de Deo, ai Quartieri spagnoli.
E poi altre manifestazioni in onore del Pibe, cuore e anima di Napoli anche a cinque anni da quel doloroso giorno, 25 novembre 2020. Anche a Fuorigrotta, certo, dove Maradona appare in tv prima di ogni partita, perché la statua donata da Stefano Ceci al Napoli è stata piazzata all’uscita degli spogliatoi. E tanti azzurri, Conte compreso, l’accarezzano prima di andare in campo.
Non è stato fortunato il rapporto tra Maradona e la Coppa dei Campioni, come si chiamava un tempo con quella formula ad eliminazione diretta che prevedeva la partecipazione soltanto delle squadre vincitrici del campionato. Meno business e più tecnica, più fascino.
Fonte: Il Mattino