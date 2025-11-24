Napoli in emergenza: l’assenza di Anguissa pesa sui piani di Conte

Il Napoli perde per diversi mesi André-Frank Zambo Anguissa, fermato da una seria lesione al bicipite femorale sinistro. L’infortunio rappresenta un problema pesante per Antonio Conte, che vede venir meno uno dei punti fermi del suo centrocampo proprio in un periodo fitto di impegni tra campionato ed Europa.

Conte ha definito la situazione “una batosta”, considerando quanto il camerunense sia fondamentale per equilibrio, fisicità e costruzione del gioco. Lo staff medico punta a riportarlo in campo verso la fine di gennaio, con l’obiettivo — non semplice — di averlo disponibile per la sfida del 25 gennaio contro la Juventus.

Nel frattempo, il tecnico dovrà riorganizzare la mediana, gestire con attenzione le rotazioni e mantenere alta la tenuta mentale del gruppo, in attesa di riabbracciare un giocatore chiave per la stabilità tattica della squadra.