Napoli, arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della sfida di domani
Durante la gara con l’Atalanta, il Napoli ha perso temporaneamente sia Hojlund che Rrahmani, ma dall’infermeria, per fortuna arrivano buone notizie in merito. Repubblica scrive: “Dall’infermeria di Castel Volturno sono arrivate incoraggianti notizie sulle condizioni fisiche di Rrahmani e Hojlund che saranno disponibili per la sfida di Champions League. Fondamentali i recupero del difensori e del centravanti, visto che l’emergenza continua a mordere”.