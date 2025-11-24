Mancini: “È ancora presto per parlare di Scudetto, ora siamo in alto ma il campionato è lungo”
Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intervenuto al margine del Premio Beppe Viola, parlando del momento della sua squadra e delle prossime sfide. Ecco le sue dichiarazioni:
Sul Premio Beppe Viola
“E’ un onore riceverlo. Ho conosciuto meglio la figura di Beppe Viola e sono davvero orgoglioso.”
Sulla Roma prima in classifica
“A inizio stagione pensavamo solo a lavorare e preparare le partite. Ora siamo in alto, ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare partita dopo partita.”
Sul rinnovo del suo contratto con la Roma
“Ho un contratto fino al 2027 e ne parleremo al momento opportuno, sono tranquillo.”
Sulla sfida scudetto con il Napoli
“Prima della partita col Napoli c’è un match importantissimo giovedì, è presto per parlare di scudetto, il campionato è appena cominciato e ci sono tantissime partite.”
Sul rigore revocato di Ayroldi
“Ero tranquillo, sapevo cosa era successo. L’arbitro si è poi scusato per la svista.”
Sulla preparazione alle partite internazionali
“Ci adeguiamo alle decisioni della Federazione. Dobbiamo sfruttare al meglio i pochi giorni a disposizione per preparare due sfide fondamentali.”