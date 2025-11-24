Mancini: “È ancora presto per parlare di Scudetto, ora siamo in alto ma il campionato è lungo”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intervenuto al margine del Premio Beppe Viola, parlando del momento della sua squadra e delle prossime sfide. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul Premio Beppe Viola

“E’ un onore riceverlo. Ho conosciuto meglio la figura di Beppe Viola e sono davvero orgoglioso.”

Sulla Roma prima in classifica

“A inizio stagione pensavamo solo a lavorare e preparare le partite. Ora siamo in alto, ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare partita dopo partita.”

Sul rinnovo del suo contratto con la Roma

“Ho un contratto fino al 2027 e ne parleremo al momento opportuno, sono tranquillo.”

Sulla sfida scudetto con il Napoli

“Prima della partita col Napoli c’è un match importantissimo giovedì, è presto per parlare di scudetto, il campionato è appena cominciato e ci sono tantissime partite.”

Sul rigore revocato di Ayroldi

“Ero tranquillo, sapevo cosa era successo. L’arbitro si è poi scusato per la svista.”

Sulla preparazione alle partite internazionali

“Ci adeguiamo alle decisioni della Federazione. Dobbiamo sfruttare al meglio i pochi giorni a disposizione per preparare due sfide fondamentali.”