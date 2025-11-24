Lukaku verso il ritorno in campo, obiettivo convocazione: vicinissimo

Il Napoli sta per ritrovare uno dei suoi leader, fuori per infortunio dal 14 agosto, è Romalu Lukaku, che Conte prova a inserire fra i convocati già per la gara contro la Roma, in programma domenica prossima all’Olimpico. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma Conte sta per rivedere la luce. Il primo a tornare, infatti, sarà Big Rom, out dal 14 agosto, giorno del ko in amichevole con l’Olympiacos: lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’obiettivo è riaccoglierlo in gruppo questa settimana per ritrovarlo poi tra i convocati per la partita di sabato contro la Roma”.

Factory della Comunicazione