RIVIVI IL LIVE – Conte: “Qarabag, la rivelazione, ora conferme dopo l’Atalanta”

Termina qui la conferenza pre-Napoli/Qarabag

-Posizione centrale: “Attenzione da parte di tutti, sia da centrale che da braccetto. Mi trovo bene in entrambe le posizioni, certo, cambiano i movimenti, ma entrambe le posizioni non mi creano problemi”

-Il cambiamento di modulo: “Bisogna stare attenti, giocare con le preventive, ma senza abbassare la guardia dal punto di vista difensivo”

-L’aspetto tattico: “Prendere alti, cercare di recuperare palla vicino alla porta avversaria, vincere i duelli individuali, queste sono e saranno anche domani le nostre caratteristiche”

-La Champions: “Domani tanta energia, sarà una partita tosta, il Qarabag sta facendo un bel percorso. Noi dobbiamo affrontarla al massimo, dando il meglio per cercare di vincere”

-Gli infortuni: “Noi dobbiamo solo pensare ad andare sempre forte, i nostri medici sono di livello, noi dobbiamo solo dare il massimo, senza pensare all’eventualità di infortunarsi”

-Imbattibilità in casa: “siamo contenti di questo, il supporto del pubblico ti dà una mano, si fa sentire. Domani speriamo in una vittoria anche per per dedicarla a Diego. Per gli altri giocare qui è difficile…”

-La difesa a tre – Abbiamo recepito subito i cambiamenti, il mister è stato bravo ad inculcarci subito i movimenti adatti per questo tipo di modulo”

-Rapporto con Conte: “Noi la fiducia nel mister l’abbiamo sempre avuta, come lui in noi, quello che c’era da fare era recuperare un po’ di energie soprattutto mentali. Periodi meno positivi capitano a tutti, abbiamo messo tutto in campo, ma l’impegno c’è sempre stato”

-E’ passata la nottata: “Sì, assolutamente. Siamo contenti per la vittoria con l’Atalanta, ma dobbiamo subito recuperare le energie, abbiamo iniziato già ieri a prepararla, sappiamo che sarà una partita tosta”

Arriva Alessandro Buongiorno

Termina la conferenza di mister Conte

-Lukaku: “Non è pronto per la convocazione con la Roma, la sua importanza è notevole, sotto tutti i punti di vista, ma ha ancora da lavorare. E’ carismatico, averlo recuperato anche solo per questo è importante”

-La difesa a tre: “E’ figlia dell’emergenza, così come il centrocampo a due, la necessità è mettere in campo una squadra in grado di affrontare la partita in maniera corretta sia in fase di possesso che di non possesso”

-Neres e Lang: “Occorre fare un distinguo, Neres è qui dallo scorso anno, Lang no. In fase realizzativa contro l’Atalanta sono stati ok, ma l’Atalanta è il passato, occorre continuare”

-Coinvolgimento tutti gli elementi: “Contro l’Atalanta si è visto che sono coinvolti, devono esserlo per forza e devono crescere di più, anche perchè ci sono gli infortunati e devono sopperire”

-Situazione infortunati: “Amir ed Hojlund li ho sostituiti per scelta, avevano dato tutto, quindi tutto ok, Gilmour e Spinazzola, in verità, non sono infortuni muscolari, oggi non vi so dire dei tempi di recupero. MI piacerebbe che ne parlassero i medici”

-Una gara da non sbagliare: “Occorre recuperare forze ed energia. Con l’Atalanta abbiamo disputato una gara intensa, ci portiamo dietro la prestazione e l’energia positiva che nascono da quella gara. LO step di domani è di rilievo, ci arriviamo in maniera positiva e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo”

-Infortuni: “Ogni allenatore può controllare e preparare tutto, ma non puoi controllare i calciatori che avrai a disposizione. Da inizio anno facciamo di necessità virtù, ma detto questo spetta a me cercare delle soluzioni per gestire questi momenti. Mi auguro che giri anche un po’”

-La gara di domani: “Domani è l’anniversario della scomparsa di Maradona, sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria. Il Qarabag è un po’ la squadra rivelazione di questa Champions, sappiamo benissimo che gioca ha ritmi alti, con calciatori di qualità. Occorrerà una grande energia, dall’inizio”

Arriva Conte, si comincia

-Mister Antonio Conte e Alessandro Buongiorno, saranno loro a presentare, tra poco, in conferenza la sfida Champions di domani sera. Napoli-Qarabag, gara valida per la quinta giornata della fase a girone unico di Coppa Campioni, è in programma domani sera alle ore 21.00 allo Stadio Diego Armando Maradona.