Jacobelli: “Conte ha trasformato il Napoli. Contro l’Atalanta prova di forza e intelligenza”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro, ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

“Si vede che qualcuno non conosce Antonio Conte: a me non ha stupito quanto accaduto contro l’Atalanta. L’allenatore ha saputo toccare le corde giuste dal punto di vista psicologico e anche la settimana di pausa da Castel Volturno è stata propedeutica. Il Napoli ha dato anche una grande dimostrazione di camaleontismo tattico, poi è anche una questione di uomini e non solo di moduli.

Ricordate quando Conte disse che nove acquisti sono troppi? Con l’Atalanta, tra titolari e subentranti ne sono scesi in campo sette dei nove acquisti, questo vuol dire che De Laurentiis ci ha visto lungo. Mi è piaciuto molto il gioco offensivo del Napoli, soprattutto Hojlund che ha fatto il Lukaku. Ha meritato gli applausi Neres che ha saputo aspettare il suo momento, così come è evidente che Lang meritasse questa soddisfazione. Ci si augura che sia la prima di una lunga serie. Il valore assoluto è il tecnico Campione d’Italia e non lo scopriamo certo “.