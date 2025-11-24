Il perchè la Serie A ha adottato il “Puma Orbita Hi-Vis”, pallone arancione

La novità è balzata subito all’occhio. E non poteva essere altrimenti, visto che mai in Serie A (a parte casi eccezionali di nevicate) si era deciso di utilizzare un pallone di una tonalità superiore al giallo nella scala dei colori. Il debutto, a partire dalla 12ª giornata, del nuovo “Puma Orbita Hi-Vis” ha subito destato curiosità per la sua colorazione arancione fluo. Ma perché la Serie A ha scelto un pallone di un tono che in passato veniva usato soltanto in caso di condizioni meteorologiche estreme.

