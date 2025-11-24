CalcioNapoliNews

Il Napoli si affida ad Hojlund, il bomber Champions

By Gabriella Calabrese
Non è andato a segno nella gara contro la Dea, ma Rasmus Hojlund ha fornito un’ottima prestazione. Poi, lui, è un “bomber Champions”. Sì, proprio così…E domani sera il Napoli è atteso dalla sfida al Qarabag che si è dimostrato molto più ostico di quel che tutti credevano. Sull’attaccante azzurro, il CdS scrive: “Sta bene, stanno tutti bene. E ora, non resta che ritrovare il gol smarrito con il Napoli il 5 ottobre, una vita fa: domani saranno 51 giorni. Tanti. Troppi per una faccia da Champions come Rasmus Hojlund, un tipo da grandi numeri, davvero interessanti in generale e figurarsi in una competizione del genere: ha segnato 7 gol in 9 presenze dall’inizio della stagione 2023-2024, quella dell’esordio tra i re d’Europa, e dall’epoca la sua percentuale realizzativa è la migliore tra tutti i giocatori con almeno 10 tiri tentati nella competizione. Totale: 7 reti su 15, il 47 percento, quasi la metà. Il tiratore scelto, se vogliamo, che tra l’altro ha confermato anche da queste parti di avere il tocco magico da Champions: suoi i due gol in calce all’unica vittoria del Napoli in quattro giornate della fase campionato, contro lo Sporting Lisbona”

