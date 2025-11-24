Il dubbio è amletico: la coppia Neres/Lang o un Politano riposato?

C’è curiosità per vedere quale Napoli, Antonio Conte, sceglierà per affrontare la delicata sfida Champions contro il Qarabag di domani sera. Ridotta ai minimi termini la domanda è: con o senza Politano? Cerca di rispondere La Gazzetta dello Sport: “La tentazione sarebbe quella di restare eguale e forse non si può, perché domenica si tornerà in campo (a Roma, contro Gasp) e le energie vanno dosate: qualcosa accadrà, chiaramente, ma sarebbero ritocchini. […] Lang e Neres sono gli uomini del momento, sono usciti dal letargo e lo hanno fatto timbrando una partita complicata, indirizzandola in 45’, mettendoci la faccia e pure la firma, ognuno per sé e per gli altri. L’idea che sta lì, tra la Pineta, è di lasciarli al proprio posto ma avendo Politano riposato, e servendo anche coperture, nasce la riflessione inevitabile: e se cominciasse lui? L’esperimento di sabato sera con la Dea spinge ad insistere, perché il sacrificio di Lang e Neres in fase di non possesso ha consentito al Napoli di starsene comodamente con tanti uomini dietro la linea del pallone e di soffrire il giusto, per un’ora, prima che l’Atalanta reagisse. E comunque una lunga chiacchierata con se stesso Conte la farà dopo aver osservato l’allenamento, che lo convincerà sulla scelta dei partner da affiancare ad Hojlund. Lui, almeno, un ricambio naturale ce l’ha, si chiama Lorenzo Lucca, che ha scontato la giornata di squalifica e si mette a disposizione incoraggiato dall’accoglienza del Maradona, che ne ha sottolineato la generosità nelle coperture. La miglior difesa sta negli attaccanti.”

