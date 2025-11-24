Franco Piantanida: “Rrahmani il vero flop del Napoli contro la dea”

“Il primo è Lang. Finalmente. È servito che Conte si prendesse una settimana di pausa, che i ragazzi fossero senza di lui per qualche giorno, che si creasse un clima diverso. Ma io voglio responsabilizzare i giocatori: quando stanno in panchina Conte ‘è cattivo’, ma quando giocano devono dimostrare di meritarselo. Lang ha segnato dopo undici mesi ed era ora.

Il secondo è Neres. È un giocatore di talento, particolare, un carattere diverso da quelli che piacciono a Conte. Ma i soldatini li puoi costruire, il talento no. Se due frecce così capiscono cosa vuole l’allenatore, il Napoli fa un salto di qualità enorme. Il terzo top è Beukema. Merita applausi.