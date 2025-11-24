Finale thriller al Mapei: è 2-2 tra Sassuolo e Pisa

Fine giornata scoppiettante tra Pisa e Sassuolo. L’ultima partita del turno termina con un frenetico 2-2. Accade tutto nei primi e negli ultimi minuti. Inizia il Pisa con un rigore a favore che viene fischiato appena dopo 5 secondi dal fischio d’inizio e realizzato dopo 4 minuti da Mbala Nzola. Due minuti dopo pareggia il Sassuolo con Nemanja Matic.

Factory della Comunicazione

Cosi passa il primo tempo, la partita si avvicina verso il finale senza particolari sussulti fin quando Maister segna l’ 1-2. Il Pisa sembra aver raggiunto i tre punti, fondamentali per la salvezza ma il Sassuolo non è d’accordo. Al 95esimo inoltrato Thorstvedt segna il 2-2.