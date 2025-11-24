LA SPEZIA, ITALY - JANUARY 03: M'bala Nzola of Spezia Calcio looks on during the Serie A match between Spezia Calcio and Hellas Verona FC at Stadio Alberto Picco on January 03, 2021 in La Spezia, Italy. (Photo by Giorgio Perottino/Getty Images)
Finale thriller al Mapei: è 2-2 tra Sassuolo e Pisa

By Lorenzo Capobianco
Fine giornata scoppiettante tra Pisa e Sassuolo. L’ultima partita del turno termina con un frenetico 2-2. Accade tutto nei primi e negli ultimi minuti. Inizia il Pisa con un rigore a favore che viene fischiato appena dopo 5 secondi dal fischio d’inizio e realizzato dopo 4 minuti da Mbala Nzola. Due minuti dopo pareggia il Sassuolo con Nemanja Matic.

Cosi passa il primo tempo, la partita si avvicina verso il finale senza particolari sussulti fin quando Maister segna l’   1-2. Il Pisa sembra aver raggiunto i tre punti, fondamentali per la salvezza ma il Sassuolo non è d’accordo. Al 95esimo inoltrato Thorstvedt segna il 2-2.

