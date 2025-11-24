NewsCalcioNapoli

Filardi: ”3-4-2-1 abito adatto al Napoli”

Le dichiarazioni

By Lorenzo Capobianco
Nel corso di ”Forza Napoli Sempre” in onda su Radio Marte, Massimo Filardi si è espresso sulla gestione della rosa daa parte del Mister Antonio Conte:

Parto dal presupposto che Conte è un fenomeno, l’allenatore numero uno in Italia e tra i primi in Europa. Sostengo questo per vari motivi, ma lo ha dimostrato anche a Napoli in diversi momenti. Lo scorso anno, ad esempio, a gennaio ha perso il calciatore più forte della serie A, Kvaratskhelia, e poco dopo anche il suo sostituto, Neres. Ha dovuto trovare un’alternativa  e ha inserito Raspadori. Stavolta, avendo pochi centrocampisti, ha deciso per il 3-4-2-1, dove, al di là della difesa a tre, determinanti sono i due trequartisti, Neres e Lang, che non possiamo definire ‘ali’ per la posizione assunta sabato. Non solo hanno svariato e non dato punti di riferimento, ma con la loro posizione hanno garantito densità in attacco e dettato il passaggio per i centrocampisti. Per me questo è l’abito adatto al Napoli attuale, tenendo anche conto che 15 squadre sulle restanti 19 in A giocano con la difesa a tre. Con questo sistema di gioco Conte risolve infatti anche la copertura sui ‘quinti’ avversari, avendo Di Lorenzo e Gutierrez, o Spinazzola, più forti di quasi tutti gli altri. Quando poi torneranno Lukaku, Anguissa e De Bruyne potrà magari optare per il 3-4-1-2, senza, per me, dover lasciare la difesa a tre.”

