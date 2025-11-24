Adnkronos News

Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Dalle 15 di oggi, via allo spoglio in attesa dei risultati, mentre il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.  

Factory della Comunicazione

 

In netto calo il dato dell’affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Belve domani su Rai2, gli ospiti e l’omaggio a Ornella Vanoni

Adnkronos News

Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare…

Adnkronos News

Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri

Adnkronos News

Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a terapie anche non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.