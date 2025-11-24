Adnkronos News

Elezioni Campania, tiktoker De Crescenzo non può votare: “E’ un’ingiustizia”

(Adnkronos) – Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, famosa per ‘l’assalto’ a Roccaraso di inizio anno, che in queste elezioni regionali in Campania si è spesa molto per Forza Italia, non ha potuto votare. “Notizia, notizia ingiustizia, notizia shock: è successo che mi hanno tolto la residenza, è una cosa gravissima. Nella sede dove mi sono recata con mio marito e altri per votare” è successa “un’anomalia, un accanimento vero e proprio” perché “tre/quattro mesi fa mi hanno fatto votare, ho votato Conte”, “non mi hanno trovato nella lista per votare”, ha detto in un video sui social la tiktoker. “L’importante è che se ne parli”, ha detto nella chiosa. 

