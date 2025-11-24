XCalcioNews

Ecco i numeri Champions del Qarabag, noi siamo 24esimi. Loro a più tre

By Giuseppe Sacco
E meglio andare per gradi. Domani arriva il Qarabag. Anzi, per la precisione, gli azeri sono già arrivati ieri in città, un pizzico in anticipo rispetto alle usanze degli avversari di coppa. A proposito di tradizione: il Qarabag non ha mai vinto contro una squadra italiana in sei precedenti (5 sconfitte e un pari). In Champions, due sconfitte con la Roma nel 2017-2018. E ancora: le squadre italiane sono imbattute contro avversarie dell’Azerbaigian nelle competizioni europee, avendo vinto sei partite su otto, le ultime quattro di fila. Il Napoli non ha mai affrontato una squadra azera ma farà di tutto per rispettare il costume italiano, anche se questo Qarabag, come ha detto Conte, è una delle grandi sorprese dell’edizione: alla quarta giornata ha fermato il Chelsea sul 2-2, ha vinto 2 partite, ha segnato 8 gol subendone 7, è 15° e ha collezionato 7 punti in classifica. Tre più del Napoli, con cammino, numeri e classifica migliori del Napoli in tutti i campi. Operazione aggancio, il nuovo che avanza. Altro che tradizioni.  Fonte: CdS

 

