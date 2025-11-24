NewsCalcioNapoli

Del Genio: Non capisco l’acquisto di Lucca

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
0

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8 nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’, tra i vari temi si è soffermato su un colpo del mercato estivo degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: “Secondo me dell’acquisto di Lucca si può discutere sulle caratteristiche, che non mi sembrano quelle preferite da Conte per il ruolo di centravanti. Quindi non ho capito perché è stato preso, un giorno lo spiegherà Conte o me lo dirà il campo, ma io non riesco proprio a capire. Il prototipo del centravanti di Conte è Lukaku, è inutile che lo descriviamo. Ora, che punto di contatto c’è tra Lukaku e Lucca?”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Buongiorno: ”Gruppo sempre compatto”

News

Finale thriller al Mapei: è 2-2 tra Sassuolo e Pisa

News

Napoli-Qarabag nel segno di Diego

News

Compagnoni: ”Roma in lizza con Napoli e Inter”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.