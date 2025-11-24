NewsCalcioIn Evidenza

Conte: “L’Atalanta è ormai il passato”

By Simona Marra
0

David Neres e Noa Lang hanno deciso Napoli-Atalanta, realizzando i tre gol che hanno schiantato la Dea. E chissà che non possa avere un’altra chance dall’inizio in Champions League contro il Qarabag. Sui due esterni offensivi si è soffermato anche Antonio Conte, rispondendo a precisa domanda, oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

“Farei distinzioni, Noa è arrivato quest’anno, Neres c’era già ed è stato decisivo in tante partite, non scopriamo un giocatore nuovo che non conoscevamo. La partita con l’Atalanta ha visto un’ottima prestazione in fase realizzativa, ora bisogna continuare. L’Atalanta è ormai il passato, ora c’è una nuova partita, dare risposte, conferme, ed andare avanti”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Conte ha una buona comunicazione”

News

Gravina: “Il calendario è intasato e non si può fare altrimenti”

News

Lukaku spera nel recupero, Gilmour e Spina out

News

Sabatini: “Peccato non averli considerati prima”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.