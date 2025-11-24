Conte: “L’Atalanta è ormai il passato”

David Neres e Noa Lang hanno deciso Napoli-Atalanta, realizzando i tre gol che hanno schiantato la Dea. E chissà che non possa avere un’altra chance dall’inizio in Champions League contro il Qarabag. Sui due esterni offensivi si è soffermato anche Antonio Conte, rispondendo a precisa domanda, oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Farei distinzioni, Noa è arrivato quest’anno, Neres c’era già ed è stato decisivo in tante partite, non scopriamo un giocatore nuovo che non conoscevamo. La partita con l’Atalanta ha visto un’ottima prestazione in fase realizzativa, ora bisogna continuare. L’Atalanta è ormai il passato, ora c’è una nuova partita, dare risposte, conferme, ed andare avanti”.