Conte chiama energia e attenzione: il Napoli cerca il passo playoff contro il Qarabag

By Emanuela Menna
Conte vuole che il Napoli mantenga la carica mostrata contro l’Atalanta e quella che al Maradona, in questo 2025, non ha mai tradito. Domani arriva il Qarabag, avversario da non sottovalutare: squadra intensa, rivelazione della Champions, capace di battere il Benfica e fermare il Chelsea.

Il tecnico resta in piena emergenza e conferma il 3-4-2-1, dettato anche dalla mancanza di centrocampisti. Rrahmani e Hojlund sono disponibili, fuori invece Spinazzola e Gilmour, con tempi di recupero incerti. Conte ragiona sulla formazione anche in funzione dei cambi, sapendo che serviranno energie per tutti i 95 minuti.

Neres e Lang vanno verso la conferma dopo la gran serata con l’Atalanta, mentre per il rientro di Lukaku servirà ancora pazienza: non ci sarà nemmeno con la Roma, ma il suo carisma resta fondamentale nello spogliatoio.

Alla vigilia dell’anniversario della morte di Maradona, Conte spera di dedicargli una vittoria: fondamentale per tenere vivo il sogno playoff di Champions.

