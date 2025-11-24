Conferenza stampa- Jankovic sfida il Napoli: “Rispetto per i campioni d’Italia, ma il Qarabag farà il suo calcio”

Oggi è la vigilia di Napoli-Qarabag, gara che si disputerà domani alle 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di consueto, ecco la conferenza stampa dell’allenatore della squadra azera Gurban Gurbanov e del giocatore Marko Jankovic.

“Sappiamo che giochiamo contro i campioni d’Italia, proveremo a fare il nostro calcio e guadagnare il rispetto. Si può perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi.”

Hai giocato già contro il Napoli: oggi quanto é cambiato?

“Sono sempre stati una grande squadra, ma noi faremo sempre la nostra partita”.

Che Qarabag sarà e qual è il tuo giocatore preferito del Napoli?

“Noi giochiamo sempre il nostro calcio offensivo e non ci interessa se sia campione d’Italia o d’Inghliterra noi faremo sempre la nostra partita con coraggio. Kevin De Bruyne non ci sarà e siamo fortunati che non ci giochiamo contro, ma nonostante tutto noi domani faremo qualcosa di differente non ci difenderemo“.