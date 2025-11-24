Conferenza stampa- Gurbanov non teme il Maradona: “Rispetto per il Napoli, ma il Qarabag sarà coraggioso. Domani possiamo fare una grande partita”

Oggi è la vigilia di Napoli-Qarabag, gara che si disputerà domani alle 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di consueto, ecco la conferenza stampa dell’allenatore della squadra azera Gurban Gurbanov e del giocatore Marko Jankovic.

“Siamo in una città bellissima, con una squadra con una storia e un grande allenatore. Sappiamo che sarà una partita difficile e sarà importante per la loro qualificazione, ma anche noi ci siamo preparati e spero che riusciremo a fare una grande partita”

Ambite alla qualificazione?

“Sappiamo che é strano che siamo qua, ma la nostra ambizione non cambia, ci vogliamo godere ogni momento nonostante il risultato e abbiamo anche fiducia in noi stessi”.

Come si fa a restare in panchina 15 anni?

“Lavorare in una squadra per tanti anni non è semplice, questo club é molto importante per il paese. E ribadisco di essere sempre contento di stare in questa famiglia.”

Il Napoli non perde da un anno in questo stadio, che ne pensa?

“Questo club possiede dei tifosi meravigliosi e nonostante abbia cambiato allenatore qualche volta, ma la loro qualità non è mai cambiata.”

Che effetto fa giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Maradona?

“Questa è una grande motivazione per me, ma anche per Antonio Conte é così anche lui sarà una motivazione in più, ma non so solo per lui, anche per noi sarà così promettiamo di fare una bella partita”.

La sua squadra fa tanti gol, anche domani sarà così?

“Vince chi fa gol, ma la regola dice che se vuoi essere forti in attacco devi essere forte anche in difesa. Quando si gioca contro le grandi squadre di solito ci si difende, ma noi non dobbiamo essere spaventati e fare più gol”.

Giocatori in giro per Napoli: perché?

“Noi ogni volta che viaggiamo diamo qualche ora libera, soprattutto in una città bellissima come Napoli, per noi non é un problema diamo sempre delle ore libere in ogni città”.

Domani impresa possibile?

“Noi domani sappiamo che il Napoli vuole molto la vittoria e noi dobbiamo essere concentrati e coraggiosi a prescindere dal risultato”.