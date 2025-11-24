Compagnoni: ”Roma in lizza con Napoli e Inter”

Nel corso di ”Forza Napoli Sempre” in onda su Radio Marte, Maurizio Compagnoni si è espresso sulla giornata di Serie A che si sta per concludere:

Factory della Comunicazione

”La giornata appena passata ci ha fatto capire che il Milan e la Roma saranno in lizza con Inter e Napoli per la vittoria dello scudetto sino alla fine. La Roma è una squadra che sta facendo molto bene, Gasperini ha trovato anche i gol.

Il Napoli è ripartito bene contro l’Atalanta, Conte ha trovato i giusti accorgimenti tattici. Gli infortuni pesano, ma la squadra resta seconda. Contro il Qarabag sarà fondamentale vincere, è quasi un dentro/fuori, perché in caso di mancata vittoria si complicherebbe maledettamente la qualificazione ai play off. Domenica contro la Roma altra sfida importante, ma lo è più quella di Champions”