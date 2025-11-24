NewsCalcioNapoli

Compagnoni: ”Roma in lizza con Napoli e Inter”

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
0

Nel corso di ”Forza Napoli Sempre” in onda su Radio Marte, Maurizio Compagnoni si è espresso sulla giornata di Serie A che si sta per concludere:

Factory della Comunicazione

”La giornata appena passata ci ha fatto capire che il Milan e la Roma saranno in lizza con Inter e Napoli per la vittoria dello scudetto sino alla fine. La Roma è una squadra che sta facendo molto bene, Gasperini ha trovato anche i gol.

Il Napoli è ripartito bene contro l’Atalanta, Conte ha trovato i giusti accorgimenti tattici. Gli infortuni pesano, ma la squadra resta seconda. Contro il Qarabag sarà fondamentale vincere, è quasi un dentro/fuori, perché in caso di mancata vittoria si complicherebbe maledettamente la qualificazione ai play off. Domenica contro la Roma altra sfida importante, ma lo è più quella di Champions”

Potrebbe piacerti anche
News

Filardi: ”3-4-2-1 abito adatto al Napoli”

News

Napoli in emergenza: l’assenza di Anguissa pesa sui piani di Conte

News

Jacobelli: “Conte ha trasformato il Napoli. Contro l’Atalanta prova di forza e…

News

Serie A- Il Como espugna l’Olimpico Grande Torino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.