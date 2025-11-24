Champions, tutte le info su Napoli/Qarabag e le possibili formazioni de Il Mattino

Momento spartiacque della stagione del Napoli di Antonio Conte. Non ci sarà infatti tempo di metabolizzare la bella vittoria casalinga in campionato con l’Atalanta, perché gli azzurri torneranno in settimana sul terreno di gioco del Maradona per provare ad onorare anche il cammino continentale. 4 le gare rimaste prima del termine della “Fase Campionato” della Champions League e non molte dunque le chance di risollevarsi per il Napoli, ad oggi sempre più in bilico in ottica qualificazione play off a causa dei soli 4 punti incamerati fin qui in classifica. Ecco dunque che diventerà a tutti gli effetti uno “spareggio” da dentro o fuori in ottica quello contro i campioni di Azerbaigian del Qarabag, vera rivelazione di questo primo giro di boa e avanti di 3 lunghezze rispetto agli uomini di Conte e ad oggi certi di un posto in top 24. Riusciranno gli azzurri a riprendere in mano il proprio destino? Di seguito dove vedere Napoli-Qarabag, le probabili formazioni, le statistiche sul match e le ultime notizie.

Factory della Comunicazione

Le probabili formazioni

3-4-2-1 confermato e buone notizie per Antonio Conte: dovrebbe infatti trattarsi solo di semplice affaticamento per Rasmus Højlund dopo la preventiva uscita dal campo con l’Atalanta e quindi nuova chance in arrivo dal 1’ per il danese in attesa dell’imminente ritorno di Romelu Lukaku. Sospiro di sollievo anche per Rrahmani e pronto infine il rientro di Politano, con Elmas anche lui a scalpitare per una maglia da titolare.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Politano; Højlund. Allenatore: Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai; Leandro Andrade, Zoubir; Duran. Allenatore:

La sestina arbitrale del match

Il match del Maradona sarà diretto dall’arbitro polacco Szymon Marciniak. Connazionali anche i due assistenti di linea Tomasz Listkiewicz Adam Kupsik assieme al quarto uomo Wojciech Myc, con l’olandese Pol van Boekel al VAR e l’AVAR Ivan Bebek.

Le statistiche e i precedenti

Confronto inedito nella storia della Champions quello che andrà in scena al Maradona tra Napoli e Qarabag. Gli azzurri non hanno infatti mai sfidato squadre azere prima d’ora in partite ufficiali, mentre per i bianconeri sarà la settima gara in assoluto contro formazioni italiane in competizioni UEFA. Trascorsi di certo non del tutto favorevoli, come raccontato dal solo pareggio conquistato e dalle 5 sconfitte subite, di cui ben 3 trasferte su 3, inclusa l’ultima contro la Roma nella fase a gironi della Champions 2017/18. Fonte: Il Mattino